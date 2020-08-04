Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и принадлежащая ему студия Appian Way заключили эксклюзивный контракт с компанией Apple о совместном производстве фильмов и телевизионных проектов.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что ранее у Ди Каприо были подобные сделки с Warner Bros и Paramount Pictures, однако они не предполагали создание телевизионного контента.

Apple уже согласилась инвестировать около 200 млн долларов в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна. Драму собирается снимать режиссер Мартин Скорсезе.

В Северной Америке фильм будет представлен с помощью сервиса Apple TV+, а Paramount возьмет на себя международный прокат.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет первый фильм в Украине с Ван Даммом в главной роли.