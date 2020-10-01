Суд Мілана розглядає апеляцію у справі Віталія Марківа. Судді мають вирішити, чи брати до уваги нові докази. Їх надала сторона захисту на першому засіданні два дні тому.

Адвокати також просять провести огляд місцевості, де сталася трагедія та допитати решту свідків. А ще долучити як доказ документальний фільм - "Не в тому місці, не в той час". У картині є чимало фактів, що спростовують вину українця.

Нагадаю, торік нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення за начебто причетність до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента та його російського перекладача. Україна з цим категорично не згодна. Київ не виключає, що італійця вбили найманці терориста Гіркіна - для дискредитації українського війська.