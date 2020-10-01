В Україні зафіксували більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19 [ Редактировать ]
4069 нових випадків COVID-19 зафіксовано минулої доби в Україні. Це найбільше від початку пандемії. Померли 64 пацієнти. Одужали 2083. Найбільше нових інфікувань на Харківщині 450.
Друга за кількістю нових випадків столиця - 377. Третя - Дніпропетровська область 266. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині - недугу діагностували у 19 людей.
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