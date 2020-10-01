Эрдоган ответил на заявление США, России и Франции по Карабаху [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление президентов России, США и Франции с призывом к переговорам по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.
Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в поисках прекращения огня.
Турецкий лидер также потребовал от Армении немедленно вывести свои войска. По его мнению, только после этого в регионе наступит мир.
Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
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