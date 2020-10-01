В четверг, 1 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление президентов России, США и Франции с призывом к переговорам по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в поисках прекращения огня.

Турецкий лидер также потребовал от Армении немедленно вывести свои войска. По его мнению, только после этого в регионе наступит мир.

Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.