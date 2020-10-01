За крок від червоної зони Сторожинецький район Чернівецькій області - там зафіксували спалах коронарівусу серед педагогів кількох шкіл. У лікарнях залишається дедалі менше вільних місць. Та навіть попри це люди нехтують правилами безпеки, а в селах взагалі продовжують бенкетувати.

Райцентр Сторожинець ще не встиг оговтатися від попередніх карантинних обмежень, як владники заговорили про нові. У районі різко зросла кількість хворих на коронавірус. Семеро пацієнтів додалися лише за останню добу. А всього занедужали більше 1200 людей.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Тенденція йде до поступлення важких хворих, які потребують кисневої дотації. Оце сама гірша тенденція, хворі хронізуються. Хворі поступають з супутньою патологією.

У лікарні обладнали додаткові ліжка. Для цього перепрофілювали кілька відділень. І хоча місць наразі вистачає, медики працюють у напруженому режимі.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Перебої з доставкою, перебої з відсутністю тих чи інших медикаментів. Міняються постійно протоколи, стандарти надання допомоги. Плюс кисневе забезпечення лишається досить таки напружене.

Сторожинецький район лідирує в області за кількістю смертей від коронавірусу. Якщо ситуація не покращиться, тут можуть запровадити червону карантинну зону.

Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:

Люди втомилися, не розуміють, що якщо їх це не зачепить - це не означає, що не зачепить їхніх знайомих.

Медики вважають: ситуація погіршилася, бо люди нехтують правилами безпеки. Часто влаштовують гучні застілля, не дотримуються соціальної дистанції. Хоча на вулиці й ходять у масках.

Богдан, житель Сторожинця:

Настрій позитивний. Сподіваємося, що люди будуть дотримуватися більш краще. Особисто я - дотримуюся.

Єлизавета, жителька Сторожинця:

У мене навіть є біля себе маска, я завжди з маскою ходжу, завжди користуюся антисептиком.

Нові карантинні обмеження лякають передусім освітян.

Світлана Алієва, директорка Сторожинецької районної гімназії:

Ми відчули дистанційне навчання. Ми відчули і побачили всі плюси і мінуси. Звісно, є і проблеми.

Наразі лише в Сторожинецькому районі на карантині три школи - хворі педагоги. А попереду осінь - традиційна пора ще й респіраторних захворювань.

Юрій Падурару, заступник керівника Чернівецького обласного лабораторного центру:

Температурний режим призведе до того, що люди, в тому числі потенційні хворі, можуть скупчуватися в приміщеннях закритих, де не буде дотримуватися як температурний режим, так і режим вентиляції. І все це може призвести до різкого зростання захворюваності.

Тож лікарі вкотре радять не нехтувати правилами безпеки і дотримуватися маскового режиму. А за найменшого недомагання звертатися по медичну допомогу.