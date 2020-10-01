Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі [ Редактировать ]
Збройні підрозділи РФ продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Як повідомляє пресслужба Міноборони, на Луганському напрямку, після опівночі, в районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
Бойових втрат внаслідок ворожого обстрілу серед українських солдатів немає.
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