В четверг, 1 октября, в Украине обновили карантинное зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Так, согласно разделению, Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".

Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 5 октября.

Отметим, что в "желтой зоне" запрещено посещение социальных учреждений.

Кроме того, в Киеве будут действовать ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".