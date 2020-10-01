Киев на две недели останется в "желтой зоне": что запрещено [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, в Украине обновили карантинное зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Так, согласно разделению, Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".
Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 5 октября.
Отметим, что в "желтой зоне" запрещено посещение социальных учреждений.
Кроме того, в Киеве будут действовать ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
Ранее мы писали, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".
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