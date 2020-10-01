Вашингтон утримався. Штати в останній момент вирішили не приєднуватися до Лондона і Оттави, які запровадили санкції проти Білорусі, хоча спільний пакет було майже погоджено.

За даними агенції Reuters, Британія, Канада та США мали діяти одностайно - покарати режим Лукашенка за порушення прав людини. Та Білий дім раптом пригальмував. Офіційно - вирішили почекати, доки спільну позицію ухвалить Євросоюз в цілому. Та неформально - начебто не хочуть "заганяти Лукашенка в глухий кут".

Посадовці, які відповідають за "білоруський" напрямок у Держдепі, радять керівництву тиснути - утім, не позбавляти Лукашенка шансу на переговори із Заходом.