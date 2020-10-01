Справа нацгвардійця Марківа. Перекладачка, яка працювала над матеріалами, заявила про тиск і відмовилася продовжувати роботу. Тому розгляд апеляції перенесли.

Про перипетії процесу і шанси на виправдальний присуд?

До будівлі апеляційного суду в Мілані прийшло кілька десятків українських діаспорян з плакатами на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа. На процес прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і омбудсмен Людмила Денісова.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Рассчитываем, что суд выслушает наши аргументы, выслушает наших адвокатов и мы получим, как минимум решение, что-бы кто-то из органов итальянской юстиции прибил на место и убедился, что невозможно стрелять в машину, которая просто не находиться в прямой видимости и которая находиться в три раза дальше, чем может достать ее это оружие. И таких абсурдов в решении суда достаточное количество.

Віталія Марківа звинувачують у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року в районі Слов'янська. Нацгвардійця затримали в Італії влітку 2017 року, коли той приїхав провідати матір. Торік у липні суд Павії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі.

Провести власне розслідування загибелі Роккеллі та Миронова паралельно взялася й група журналістів - вони зняли документальний фільм під назвою "Не в тому місці, не в той час". Режисер стрічки - військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні цей фільм презентували в італійському парламенті.

Того ранку Вільям, сказав мені " ...я знайшов машину з італійцем. Ми поїдемо під Слов'янськ фотографувати сепаратистів у бою" Он просто оказался не в том месте и не в то время.

Захист Віталія Марківа вимагає долучити до процесу це журналістське розслідування, а також низку інших доказів непричетності українця до вбивства італійського кореспондента.

Суд відбувається у напівзакритому режимі. Сьогодні - друге його засідання. Наступне заплановане на 15 жовтня. За словами очільника МВС, Україна очікує тільки виправдального присуду для свого солдата.