Захист Віталія Марківа вимагає долучити до справи розслідування журналістів [ Редактировать ]
Справа нацгвардійця Марківа. Перекладачка, яка працювала над матеріалами, заявила про тиск і відмовилася продовжувати роботу. Тому розгляд апеляції перенесли.
Про перипетії процесу і шанси на виправдальний присуд?
До будівлі апеляційного суду в Мілані прийшло кілька десятків українських діаспорян з плакатами на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа. На процес прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і омбудсмен Людмила Денісова.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Рассчитываем, что суд выслушает наши аргументы, выслушает наших адвокатов и мы получим, как минимум решение, что-бы кто-то из органов итальянской юстиции прибил на место и убедился, что невозможно стрелять в машину, которая просто не находиться в прямой видимости и которая находиться в три раза дальше, чем может достать ее это оружие. И таких абсурдов в решении суда достаточное количество.
Віталія Марківа звинувачують у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року в районі Слов'янська. Нацгвардійця затримали в Італії влітку 2017 року, коли той приїхав провідати матір. Торік у липні суд Павії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі.
Провести власне розслідування загибелі Роккеллі та Миронова паралельно взялася й група журналістів - вони зняли документальний фільм під назвою "Не в тому місці, не в той час". Режисер стрічки - військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні цей фільм презентували в італійському парламенті.
Того ранку Вільям, сказав мені " ...я знайшов машину з італійцем. Ми поїдемо під Слов'янськ фотографувати сепаратистів у бою" Он просто оказался не в том месте и не в то время.
Захист Віталія Марківа вимагає долучити до процесу це журналістське розслідування, а також низку інших доказів непричетності українця до вбивства італійського кореспондента.
Суд відбувається у напівзакритому режимі. Сьогодні - друге його засідання. Наступне заплановане на 15 жовтня. За словами очільника МВС, Україна очікує тільки виправдального присуду для свого солдата.
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