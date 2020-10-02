Представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Санкции в отношении Беларуси должны быть введены на следующей неделе", - написал он в Twitter.

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции подтвердил, что Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

"Завтра (в пятницу, - ред.) по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси", - сказал Мишель.

В то же время, по его словам, Александра Лукашенко в санкционный список пока не внесли, но ЕС будет следить за ситуацией.

"Список потенциальных санкций в отношении Беларуси был выработан ранее. Евросовет принимает политическое решение с тем, чтобы эти санкции были приняты и вступили в силу", - объяснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко.