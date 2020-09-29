Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко [ Редактировать ]
Правительство Великобритании ввело санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Они предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в страну.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии.
Также под санкции попали старший сын Лукашенко Виктор, министр внутренних дел Беларуси и пять других высокопоставленных представителей белорусских властей.
Аналогичное решение было приняло правительством Канады.
"Сегодня Великобритания и Канада ясно дали понять, введя санкции против жестокого и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.
Ранее сообщалось, что США обсуждают с ЕC адресные санкции против Беларуси.
Также мы писали о том, что Лукашенко жестко ответил Макрону на призыв уйти.
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