Правительство Великобритании ввело санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Они предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии.

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Также под санкции попали старший сын Лукашенко Виктор, министр внутренних дел Беларуси и пять других высокопоставленных представителей белорусских властей.

Аналогичное решение было приняло правительством Канады.

"Сегодня Великобритания и Канада ясно дали понять, введя санкции против жестокого и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с ЕC адресные санкции против Беларуси.

Также мы писали о том, что Лукашенко жестко ответил Макрону на призыв уйти.