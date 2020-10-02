У народної машини радянського автопрому - «Запорожця» - цієї осені шістдесятирічний ювілей

"Горбатий", "вухатий", "чебурашка", "мильниця" - як тільки не називали цей автомобіль. У народної машини радянського автопрому - "Запорожця" - цієї осені шістдесятирічний ювілей.

Як відзначили цю дату на батьківщині легендарної малолітражки - бачив Сергій Бордюжа.

Поки чоловік готується до святкового автопробігу, дружина дбайливо натирає до блиску старенький "жужик". Машину придбали кілька років тому в подарунок синові. А прикипіли душею до неї всією родиною.

Кирило Смирнов, власник ЗАЗ-965:

Вообще ни на секунду не разочаровался. Я наоборот, сколько на ней езжу, и вот за два года уже, наверное тысяч 6 или 7 накатал, одни только положительные эмоции от нее.

Маленький і доступний. З конвеєра заводу "Комунар", який до того виготовляв комбайни, ЗАЗ-965 зійшов восени тисяча дев'ятсот шістдесятого.

Сергій Тищенко, автолюбитель:

Что цена автомобиля была - 1000 бутылок водки. И эта цена потом перешла и на "Запорожец". И она потом перешла на "Таврию". Вот сколько стоила водка, столько стоила и в рублях. 1800 рублей вот этих, послереформенных.

За непоказний вид "Запорожець" прозвали - "горбатим". Та мало хто знає, що за основу вітчизняного авто взято італійський "Фіат". Дещо незручний, утім - невибагливий, він завоював навіть Європу. Там "Запорожець" знали під брендом - "Ялта".

Семен Мушер, автомобільний історик, реставратор:

Почему "Ялта". Дело в том, что название "Запорожец" длинное и трудно произносимо на английском или там французском. Тем более еще на финском языке. Потому что он успешно продавался и в Финляндии. И поэтому решили его прозвать "Ялта".

Вшанувати ювілей "горбатого" у Запоріжжі вирішили автопробігом. Кинули клич у соцмережах і виїхали на вулиці міста.

Кирило Смирнов - власник ЗАЗ-965:

Потому что если он будет просто все время дома стоять, его никто не увидит, никто не вспомнит историю. А значит, как говорится, мы не сможем показать людям что это есть. И это до сих пор живо.

Кілька годин автопробігу витримала не вся техніка. Когось доводилось і підштовхнути. Та до фінішу, попри поважний вік, "запорожці" доїхали! А там на всіх чекав сюрприз. Солодка версія горбатого.