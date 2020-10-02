Немецкая компания iStruct модернизировала свое изобретение роботическую обезьяну.

У животного с искусственным интеллектом появились возможности, свойственные живой обезьяне. Об этом сообщает DKFI.

Робот небольших размеров с аккумулятором на 44,4V и 2,5Ah может передвигаться на четвереньках, стоять прямо, балансировать и совершать другие движения.

Отмечается, что в обновленном роботе появился гибкий позвоночник, благодаря которому торс робота можно наклонять и поворачивать.

Ранее мы писали, что робота-пастуха научили пасти овец. Искусственный интеллект способен отслеживать передвижение отары и не позволяет овцам разбегаться.