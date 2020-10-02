В Киеве резко ухудшилась коронавирусная статистика [ Редактировать ]
В столице за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 447 человек.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
Всего за период эпидемии болезнь обнаружили у 23 602 жителей столицы. 7253 киевлянина выздоровели (312 - за минувшие сутки), от инфекции погиб 401 человек (10 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;
- 168 мужчин, возрастом от 18 до 83 лет;
- 28 детей - от 1 до 17 лет.
Отмечается, что наибольшее количество заболевших обнаружили в Днепровском районе (93 человека), Деснянском районе (70 инфицированных) и Подольском районе (61 случай).
Статистика коронавируса по Киеву/ Фото: КГГА
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки обнаружили 4261 случай COVID-19. По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине зафиксировано 217 633/
по теме
В Киеве улучшилась коронавирусная обстановка
Общее количество заболевших киевлян увеличилось до 21 815 человек
В Киеве резко "скакнул" показатель коронавируса
Всего в столице более 20 тысяч заболевших
"Оранжевая зона": когда в Киеве ослабят карантин
О неутешительном сценарии заявил Олег Рубан
В Киеве фиксируют резкий прирост заболевших коронавирусом
Число инфицированных киевлян приближается к 20 тысячам
В Украине расширяется количество карантинных областей
Показатель заболеваемости Киева - более 140, тогда как должен быть меньше чем 40.