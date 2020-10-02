В столице за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 447 человек.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии болезнь обнаружили у 23 602 жителей столицы. 7253 киевлянина выздоровели (312 - за минувшие сутки), от инфекции погиб 401 человек (10 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

168 мужчин, возрастом от 18 до 83 лет;

28 детей - от 1 до 17 лет.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших обнаружили в Днепровском районе (93 человека), Деснянском районе (70 инфицированных) и Подольском районе (61 случай).

Статистика коронавируса по Киеву/ Фото: КГГА

Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки обнаружили 4261 случай COVID-19. По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине зафиксировано 217 633/