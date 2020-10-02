Ученые проанализировали автореферат диссертации председателя НАОКВО Сергея Квита. Соответствующая рецензия появилась на портале "Антиплагиат" 25 сентября за подписью украинского ученого Василия Садового, сообщает сайт "Депо".

Так, указывается, что Сергей Квит защитил свою диссертацию 9 декабря 2000 года перед ученым советом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Тема работы: "Дмитрий Донцов и "Литературно-научный вестник" ("Вестник") на фоне развития украинской литературы и журналистики 20-30-х годов. Идеологические, эстетические и организационные принципы".

Ученые попытались изучить декларацию Квита, чтобы составить на нее рецензию, однако рукопись работы получить пока не удалось.

"В течение апреля - сентября 2020 года мы пытались получить рукопись диссертации Квита С. М. Направили запросы в университет, в УкрИНТЭИ, в Библиотеку им. Вернадского - никакого результата. Звонили, но каждый раз нам отказывали по надуманным мотивам", - говорится в статье.

Однако, ученые получили автореферат диссертации Квита, рецензию на которую подготовил Василий Садовый.

"Общее впечатление: просто ужас!", - отмечает автор.

Далее Садовый подробно анализирует чуть ли не каждый абзац автореферата и замечает то, что актуальность проведенного Квитом исследования не обоснована актуальностью, а важность его проведения для развития теории и методологии для филологии и журналистики - отсутствует.

"В автореферате совсем отсутствует формулировка объекта и предмета исследования, что является прямым нарушением требований приказа Высшей аттестационной комиссии от 20.03.2000 № 120 (этот документ действовал на период защиты диссертации С. Квита)", - говорится в рецензии.

Также, акцентирует Садовый, в диссертации Квита, судя по тексту автореферата, "не представлено, не разработано методологических основ проведенного исследования".

Ученый обращает внимание на отсутствие сведений по внедрению результатов разработок и исследований Квита по теме диссертации с указанием названий организаций или учреждений, в которых им была осуществлена реализация собственных (научных) достижений.

"Общий вывод: если судить по автореферату, докторская диссертация С. Квита не является актуальной, значимой для науки и практики. Наряду с этим, по итогам проведенного исследования - не получено новых научных результатов и не создано практически значимых продуктов (учебников, пособий, каталогов и т.п.). Диссертация фактически представляет собой набор идеологем и лозунгов по поводу жизни и творчества Д. Донцова, а также изложение отдельных сведений из его биографии"- отмечается в рецензии.В то же время, ученые продолжат искать текст диссертации Сергея Квита, чтобы тоже подготовить развернутую рецензию.

Напомним, в феврале 2019 года Квит был назначен главой Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, и сегодня продолжает занимать эту должность.