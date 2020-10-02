КПП у Станиці Луганській через пожежі залишиться закритим [ Редактировать ]
Через масштабну пожежу на Луганщині досі не працює контрольно пропускний пункт Станиця Луганська. Коли поновить роботу КПВВ, наразі невідомо. Там згоріло кілька мобільних приміщень. Ось що повідомили нам у Держприкордонслужбі.
- В сервісній зоні були пошкоджені окремі об'єкти інфраструктури, згоріли окремі модулі. Прибули пожежники та наші віськовослужбовці зробили все можливе, аби не допустити поширення вогню саме на контрольний пункт вїзду-виїзду, де проходять контрольні операції. На даний момент основні осередки були погашені.
Однак сьогодні контрольний пункт, скоріш за все, не поновить свою роботу, адже певні ризики ще залишаються. Наші військовослужбовці чули звуки, які характерні при детонації боєприпасів - це також посилювало загрозу життю людей.
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