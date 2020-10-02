4633 нових випадків коронавірусної інфекції зафіксовано в Україні минулої доби. 68 людей померли, повідомила РНБО.

Найбільше інфікованих, як і в попередні дні, на Харківщині, 460. Далі йдуть Київ та Дніпропетровщина. З понеділка в Україні діятиме нове карантинне зонування. До червоної зони знову потрапили Тернопіль і Канів.

Київ залишиться в жовтій. Буковина - переважно вся помаранчева. Там ситуація доволі складна. А найбільш загрозливу тижневу динаміку демонструють три міста - Харків, Полтава і Суми. Всі вони перебувають на "помаранчевому" рівні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: