В Україні побільшало "червоних зон" [ Редактировать ]
4633 нових випадків коронавірусної інфекції зафіксовано в Україні минулої доби. 68 людей померли, повідомила РНБО.
Найбільше інфікованих, як і в попередні дні, на Харківщині, 460. Далі йдуть Київ та Дніпропетровщина. З понеділка в Україні діятиме нове карантинне зонування. До червоної зони знову потрапили Тернопіль і Канів.
Київ залишиться в жовтій. Буковина - переважно вся помаранчева. Там ситуація доволі складна. А найбільш загрозливу тижневу динаміку демонструють три міста - Харків, Полтава і Суми. Всі вони перебувають на "помаранчевому" рівні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми бачимо стрімке зростання кількості захворівших. Якщо подивитися яка кількість людей, які зараз проходять лікування безпосередньо в стаціонарах нащих лікарень - це вже 15797 осіб. Тобто, ви бачите, що дуже сильно зростає кількість людей, які перебувають безпосередньо в лікарнях і мають середню важкість або важкий перебіг хвороби.
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