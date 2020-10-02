Переповнений громадський транспорт, пасажири без масок. У Дніпрі поліція разом із громадськістю перевірили дотримання карантинних заходів у маршрутках та трамваях. Порушення фіксували чи не на кожному кроці. Дніпро у помаранчевій зоні, а відтак карантинні правила там мають бути жорсткими. Чому їх не дотримуються, з'ясовувала Олена Мендалюк.

Робочий ранок у Дніпрі починається з черг на зупинках громадського транспорту. У години пік про жодні карантинні обмеження наче і не чули. Маршрутки - переповнені.

Олексій, житель Дніпра:

Обычно заходим, проходим в забитую маршрутку и едем.

Щодня кількість ковід-інфікованих у місті стрімко зростає. Відповідно до вимог помаранчевої зони у транспорті можна перевозити пасажирів лише на сидячих місцях і обов'язково у масці. Чи дотримуються обмежень - перевіряють патрульні. Помічають першого порушника.

- Водій, нам доведеться припинити правопорушення, тому-що у вас дуже маленький автотранспорт. Вам доведеться розсадити ваших пасажирів на два маршрутні транспорті засоби. Так як ви порушуєте постанову. - Сейчас все забиты. Вы этого не понимаете? - Розумію, але ви мусити припинити правопорушення.

Та вранці люди передусім думають не про безпеку, а як дістатися робочого місця.

Ребята, вы транспорт обеспечте, а потом устаивайте вот это шоу.

В електротранспорті ситуація не краща. Ніхто не стежить ані за кількістю пасажирів, ані за дотриманням маскового режиму. Патрульні кажуть, це грубе порушення карантинних правил - водієві загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Ваше керівництво попереджало вас, що не можна возити так багато людей? Ви розумієте що ви зараз вчиняете правопорушення і це може повлекти за собою дуже багато наслідків.

Пані Людмила свідома пасажирка, у переповнений трамвай не сіла. Говорить, у годину пік знайти навіть на половину вільний транспорт - не можливо!

Людмила, жителька Дніпра:

Час пик, но должны все в масках быть во-первых. Сейчас такая обстановка и должны быть в масках и придерживаться всех карантинных норм.

Михайло Тонконогий, керівник Дніпропетровської обласної профспілки автомобілістів та автоперевізників:

Транспорт є джерелом підвищенної небезпеки зараження ми намагаємося, якогмога частіше контролювати щоб пасажири були всі в масках з індивідуальними засобами захисту оскільке це рятуватиме їм життя. Нажаль, у нас немає ні розяснювальної компанії стосовно цього ні жодних інших методів інформування населення, тому тільки такі рейдові перевірки можуть врятувати городян від можливого ризику зараження.

За тиждень патрульні склали майже півсотні протоколів. Кажуть, рейди продовжуватимуться і надалі.