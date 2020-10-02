"Батьківщина" оскаржує у суді недопуск до виборів своїх кандидатів [ Редактировать ]
А от коли кажуть, що депутати займаються виборами, насправді - це може означати, що вони витрачають час на суди. Оскаржують дії виборчих комісій!
Ось представники "Батьківщини" сьогодні були в Апеляційному суді. Боролися за списки до однієї з міськрад Київської області. Засідання розтяглося на весь день. Рішення ще чекають.
Костянтин Бондарев, народний депутат, "Батьківщина":
Коли позбавляють права політичну силу певну яка має дуже серйозну підтримку на Київщіні, прибирають фактично від участі у виборчому процесі, вибачте друзі, це фальсифікація вмисна виборів і ми вже це проходили. Тому, я хотів все ж таки, щоб я помилявся і зараз відбувся чесний і прозорий судєбний процес.
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