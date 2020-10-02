А от коли кажуть, що депутати займаються виборами, насправді - це може означати, що вони витрачають час на суди. Оскаржують дії виборчих комісій!

Ось представники "Батьківщини" сьогодні були в Апеляційному суді. Боролися за списки до однієї з міськрад Київської області. Засідання розтяглося на весь день. Рішення ще чекають.

Костянтин Бондарев, народний депутат, "Батьківщина":