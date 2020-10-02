Депутатів у невеликих містах треба було б обирати на мажоритарній основі. Про це заявив кандидат на посаду міського голови Умані від партії "Пропозиція" Олександр Цебрій, у п’ятницю ввечері у прямому включенні під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".

"Це 100% було б правильно, тому що саме люди з нами в громаді повинні були б представляти саму громаду. Це стосується невеликих міст. Переважна більшість моїх колег так думають", - сказав він.

Цебрій розповів, що Уманська ТВК тиждень тому зареєструвала два клони на місцеві вибори.

"Уманська ТВК, як я неодноразово говорив, це організоване злочинне угрупування, в якому узурпували владу представники "Слуг народу", "За майбутнє", які викупили франшизу тих політичних партій, які представлені в парламенті нашої країни, і які керуючись власним розсудом і своїми інтересами роблять беззаконня і свавілля", - зазначив політик.

Він також додав, що не вірить у прозорість і чесність цих місцевих виборів.

"Слуги народу", на превеликий жаль, не зацікавлені, щоб вони пройшли в прозорий спосіб, щоб люди розібралися в тих бюлетенях, щоб була явка відповідна і щоб люди обрали саме лідера громади", - наголосив він.