В пятницу, 2 октября, во время политического ток-шоу "Мир или война" на телеканале "Интер" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич дал оценку действиям власти в ликвидации последствий пожаров на востоке Украины.

"Это, безусловно, абсолютно бездарные действия так называемых гражданско-военных администраций. Я хочу напомнить, что за пожары в лесу отвечают пожарные подразделения государственного комитета по лесному хозяйству. Силы государственного департамента по чрезвычайным ситуациям уже приходят на помощь во время ликвидации лесных пожаров, если их к этому привлекают.

Здесь очень важно это "если", ведь оно зависит от адекватной оценки оперативной ситуации во время начала возгорания. То есть, надо было адекватно оценить угрозу, и эти руководители, если не ошибаюсь, должны быть начальниками локальных штабов гражданской обороны. Они должны были координировать действия", - отметил депутат.

Также он подчеркнул, что этого было бы достаточно, если ситуацию оценить вовремя.

"Надо отдать должное, сегодня пытаются найти виновных в незаконной вырубке лесов и самый удобный вариант - поджечь незаконную вырубку, чтобы там уже никто, ни один эксперт, не смог разобраться. Я считаю, что мы не можем исключать поджоги", - добавил Шуфрич.