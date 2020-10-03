Первый трейлер фильма "Ведьмы" (англ. The Witches) от культового режиссера Роберта Земекиса появился на Youtube-канале Warner Bros. Премьера картины в США состоится 22 октября.

"Ведьмы" сняты по мотивам одноименного романа Роальда Даля. Приключенческий фильм повествует "мрачно-юмористическую и трогательную" историю о мальчике-сироте, который отправляется с бабушкой на курорт и сталкивается там с ведьмами, собравшимися на слет. Их предводительница мечтает всех детей на свете превратить в мышей.

В главных ролях снялись Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи и Крис Рок.

Напомним, что Роберт Земекис является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Форрест Гамп". Он также снят такие знаковые картины как "Назад в будущее", "Кто подставил кролика Роджера", "Контакт", "Роман с камнем" и "Смерть ей к лицу".

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