Чемпионат Украины по футболу: расписание и прогнозы [ Редактировать ]
Источник: "Українські Новини"
В эти выходные в чемпионате Украины по футболу проходят поединки 5-го тура Премьер-лиги. "Подробности" публикуют расписание всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр.
В эти выходные играют 7 поединков. Сразу два центральных матча проходят в воскресенье в одно и то же время. Встречается между собой четверка лучших команд минувшего сезона: "Десна" - "Шахтер" и "Динамо" - "Заря".
Суббота, 3 октября
- 14:00 "Днепр-1" - "Ворскла"
- ТВ: "УНИАН"
- Букмекеры: 2.25 - 3.40 - 3.15
- 17:00 "Рух" - "Львов"
- ТВ: "Футбол 2"
- Букмекеры: 1.75 - 3.80 - 4.70
- 19:30 "Ингулец" - "Минай"
- ТВ: "Футбол 2"
- Букмекеры: 2.05 - 3.15 - 3.99
Воскресенье, 4 октября
- 14:00 "Олимпик" - "Александрия"
- ТВ: "Футбол 1"
- Букмекеры: 3.15 - 3.45 - 2.25
- 17:00 "Динамо" - "Заря"
- ТВ: "2+2"
- Букмекеры: 1.50 - 4.10 - 7.20
- 17:00 "Десна" - "Шахтер"
- ТВ: "Футбол 1"
- Букмекеры: 8.70 - 4.60 - 1.40
- 19:30 "Колос" - "Мариуполь"
- ТВ: "Футбол 1"
- Букмекеры: 2.00 - 3.60 - 3.60
Турнирная таблица
Напомним, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА, а главный тренер Андрей Шевченко объявил состав игроков на октябрьские матчи.
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