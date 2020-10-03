В эти выходные в чемпионате Украины по футболу проходят поединки 5-го тура Премьер-лиги. "Подробности" публикуют расписание всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр.

В эти выходные играют 7 поединков. Сразу два центральных матча проходят в воскресенье в одно и то же время. Встречается между собой четверка лучших команд минувшего сезона: "Десна" - "Шахтер" и "Динамо" - "Заря".

Суббота, 3 октября

14:00 "Днепр-1" - "Ворскла"

ТВ: "УНИАН"

Букмекеры: 2.25 - 3.40 - 3.15

17:00 "Рух" - "Львов"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.75 - 3.80 - 4.70

19:30 "Ингулец" - "Минай"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.05 - 3.15 - 3.99

Воскресенье, 4 октября

14:00 "Олимпик" - "Александрия"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.15 - 3.45 - 2.25

17:00 "Динамо" - "Заря"

ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.50 - 4.10 - 7.20

17:00 "Десна" - "Шахтер"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 8.70 - 4.60 - 1.40

19:30 "Колос" - "Мариуполь"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.00 - 3.60 - 3.60

Турнирная таблица

Напомним, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА, а главный тренер Андрей Шевченко объявил состав игроков на октябрьские матчи.