Президент Украины Владимир Зеленский, 3 октября, принял участие в открытии Музея науки Малой академии наук Украины в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины"в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По просьбе организаторов Владимир Зеленский записал приветственное слово в формате голографического изображения.

Понимаю, что для кого-то слова "музей" и "наука" могут звучать несовременно, как нечто скучное, немодное, нехайповое. Но поверьте – в этом месте все иначе. Вы убедитесь, что наука – это круто! Наука – в тренде! Наука – это топ

Такжн, Зеленский запустил работу музея, активировав главную экспозицию. Это произошло после того, как Президент ответил на пять вопросов на интерактивном планшете.

Читайте также Зеленский прибыл на место авиакатастрофы Ан-26

После чего, Зеленский осмотрел самые интересные экспонаты.

Среди них:

оптическая иллюзия

перевернутое зрение

маятник

велосипед с квадратными колесами и интерактивная песочница,

которая может моделировать климатические изменения

Еще один экспонат дает возможность детям безопасно разбить стекло, что обычно запрещают взрослые.

Читайте также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Также, посетители могут наглядно подробнее узнать об аэрогеле – самом легком твердом материале в мире.

Такой современный интерактивный музей в Украине появился – это прекрасно. Для детей важно понимать, что наука – это не только сложные формулы, хотя от них никуда не денешься

Президент акцентировал внимание на важности создания таких музеев не только в столице, но и в каждом регионе.

Думаю, от глав ОГА очень быстро получим отчет о тех здания, где мы зайдем

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о Нагорном Карабахе. Он отметил поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет.