Вірменія та Азербайджан таки можуть сісти за стіл переговорів щодо конфлікту у Нагірному Карабасі, - такий висновок світові ЗМІ зробили після інтерв'ю президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Напередодні до перемовин закликали також у Єревані. Утім, поки що бойові дії на території невизнаної республіки тривають. Сторони повідомляють про десятки загиблих.

Неоголошена війна в Нагірному Карабаху триває вже тиждень. Під обстріл знову потрапила столиця самопроголошеної республіки - Степанакерт. Місцеві ЗМІ повідомляють про одного загиблого і кілька поранених людей. Зруйновано чимало житлових будинків.

Нельсон Адамян, житель Степанакерта:

Я когда вышел из дома, где-то через 5-10 минут - бабах, взрыв. Хорошо, что дома никого не было из нашей семьи, поэтому счастливый случай, жив остался. Очень большое горе для нашего двора, для нашего народа.

Місцева влада заявляє про ще п'ять десятків вбитих військових. Тим часом Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілах своєї території. Влада країни повідомила, що по місту Тертер випустили понад дві тисячі снарядів з важкої артилерії.

Офіційний Баку та Єреван закидають одне одному вбивство тисяч військових. Але перевірити ці факти - неможливо.

Нагірний Карабах - частина території Азербайджану, яку де-факто окупувала Вірменія. Конфлікт тягнеться вже понад 30 років. Нинішнє загострення - найдраматичніше за цей час. Обидві сторони покладають провину за ескалацію одна на одну.

Хікмет Гаджієв, керівник департаменту зовнішньої політики Адміністрації президента Азербайджану:

Якщо Вірменія хоче побачити кінець ескалації ситуації - м'яч на її полі. Вона має припинити окупацію азербайджанської території. Треба покласти цьому край.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Нагірний Карабах протистоїть азербайджано-турецькому терористичному нападу, об'єми та масштаб якого безпрецедентні. Азербайджан та Туреччина переслідують не тільки воєнно-політичні цілі, тут ідеться не лише про питання територій. Їхня мета - вірмени.

Напередодні у Вірменії заявили, що готові сісти за стіл переговорів з Азербайджаном, аби мирно врегулювати конфлікт в Нагірному Карабасі. Як повідомляє "Радіо Свобода", президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що може погодитись за умови посередництва Росії, США та Франції та під егідою Мінської групи ОБСЄ - хоча раніше заявляв, обстріли припиняться лише після деокупації регіону.

І поки що бойові дії тривають. Міжнародні спостерігачі закликали сторони негайно припинити вогонь, щоб забрати тіла загиблих.