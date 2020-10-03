Четвертий день горить на Луганщині. Кількість жертв зросла до одинадцяти. Вогонь вже знищив більше двадцяти тисяч гектарів лісу, без домівок залишилися понад п'ять сотень сімей, евакуйованих тисячі.

Руслан Смєщук весь цей час працює на місці подій. Докладніше про все - в його матеріалі

Раз за разом протипожежні гелікоптери набирають у цій водоймі воду, та скидають її на осередок займання за 5,6 кілометрів звідси - у лісі.

На Луганщині четверту добу намагаються приборкати лісові пожежі. Вогонь знищив більше двадцяти тисяч гектарів зелених насаджень, більше п'яти сотень будинків, загинули одинадцятеро людей, тисячі евакуйованих.

Ну а доки авіація в небі, сотні рятувальників на землі локалізують полум'я. Згорілі села намагаються оговтатися від трагедії.

Селище Воронове - одне з найбільш постраждалих. Зараз тут розбирають завали, а ось у цьому дворі ексгумують залишки згорілої людини.

Разом зі слідчими оглядає останки загиблої 64-річної жінки - її чоловік.

Михайло Індиченко, чоловік загиблої:

Она была на пороге. Я ей кричу - убегай! А она - выгоняй машину!. Вот и все... Тут все было в пламени, трудно сказать... это секундное дел оплачет.

Люди запевняють, що погорільці до останнього не знали про небезпеку:

Там никто и не оповещал, они до последнего сидели в хате.

Теперь даже похоронить нечего.

Зараз на розчистку завалів кинуті значні сили ДСНС, армії, правоохоронців та прикордонників.

Неля Доценко, прессофіцер Лисичанського прикордонного загону:

Наразі більше 100 прикордонників і 10 одиниць техніки задіяно для того, щоб допомогти громадянам розчистити територію. Це ті ж самі люди, що допомагали у Смоляниново - тож вони знають, що робити.

Тим часом погорільці підраховують збитки та чекають на допомогу від влади.

Валентина Іванівна, жителька Воронового: