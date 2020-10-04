Найвищу в світі мінімальну зарплату встановили в Женеві. З 1 листопада тамтешні жителі отримуватимуть 25 доларів на годину. Тобто 712 гривень.

Відтак, за 8-годинний робочий день в швейцарському кантоні зароблятимуть понад п'ять тисяч гривень. Що наразі є мінімальною зарплатою в Україні за місяць. Нагадаю, в останнє мінімалку в нашій країні підвищили 1 вересня. Вона зросла аж на 300 гривень. Тож чи є такі мінімальні статки реальними? Та що на них можуть дозволити собі українці? - давайте послухаємо.

Анатолій, житель Києва:

Мінімальна заробітня плата повинна бути не меньше, ніж 15 тисяч. Я думаю, що цього вистачить на оплату, перш за все комунальних послуг, платежі заплатити. Людям треба поїсти.

Віталій, житель Києва:

Двадцать пять. Как минимум, накормить ребенка, отправить в садик. Самому кушать не сухарики, а смузи с авокадо по утрам. Ну, и в принципе, будет всем счастье.

Ірина, жителька Києва: