У Женеві встановли найвищу мінімальну зарплату у світі [ Редактировать ]
Найвищу в світі мінімальну зарплату встановили в Женеві. З 1 листопада тамтешні жителі отримуватимуть 25 доларів на годину. Тобто 712 гривень.
Відтак, за 8-годинний робочий день в швейцарському кантоні зароблятимуть понад п'ять тисяч гривень. Що наразі є мінімальною зарплатою в Україні за місяць. Нагадаю, в останнє мінімалку в нашій країні підвищили 1 вересня. Вона зросла аж на 300 гривень. Тож чи є такі мінімальні статки реальними? Та що на них можуть дозволити собі українці? - давайте послухаємо.
Анатолій, житель Києва:
Мінімальна заробітня плата повинна бути не меньше, ніж 15 тисяч. Я думаю, що цього вистачить на оплату, перш за все комунальних послуг, платежі заплатити. Людям треба поїсти.
Віталій, житель Києва:
Двадцать пять. Как минимум, накормить ребенка, отправить в садик. Самому кушать не сухарики, а смузи с авокадо по утрам. Ну, и в принципе, будет всем счастье.
Ірина, жителька Києва:
Ну, не знаю. У меня пенсия 1800. Я даже не представляю такую сумму.
по теме
"Житимемо краще, але це не точно": бюджетна арифметика на 2021 рік
Перше читання проєкту держбюджету на наступний рік може затягнутися аж до 20 жовтня. Цю дату попередньо називають депутати
Вогняні торнадо та смертельний дим: Каліфорнія потерпає від нищівних пожеж
Президентська інспекція. Дональд Трамп вилетів до охопленої пожежами Каліфорнії. Ситуація така серйозна, що місцевій владі годі впоратися
По всій Україні зріс показник захворюваності на COVID-19
Вже п'ятий день поспіль маємо понад 4 тисячі нових інфікованих.Серед них понад дві сотні дітей та 76 медпрацівників
Пожежі на Луганщині забрали життя 11 людей
Вогонь вже знищив більше двадцяти тисяч гектарів лісу, без домівок залишилися понад п'ять сотень сімей, евакуйованих - тисячі
Пожежі на Луганщині: Артур Герасимов назвав ключове завдання влади
Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов прокоментував ситуацію з пожежами на Луганщині