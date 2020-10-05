Коронавірус не зміг зірвати фестиваль драконів у В'єтнамі [ Редактировать ]
Фестиваль драконів влаштували у в'єтнамській столиці Ханої. Майже три сотні артистів показали свою майстерність - у танку казкових чудовиськ під барабанний ритм. Традиційно такі видовища влаштовують з нагоди важливих свят. Цього разу приурочили до річниці заснування Ханоя.
Місту виповнилося тисяча десять років. Святкування дозволили, бо в країні вже місяць не фіксують нових випадків коронавірусної хвороби.
Дан Ван Чон, танцівник:
За час карантину ми майже не виступали, тому фестиваль чудова нагода згадати все, що вміємо. До того ж танець дракона - це символ нашої культури, такі події важливі для глядачів. У нашому танці, приміром, ми відтворили зустріч засновника Ханоя з двома драконами.
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