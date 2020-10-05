Фестиваль драконів влаштували у в'єтнамській столиці Ханої. Майже три сотні артистів показали свою майстерність - у танку казкових чудовиськ під барабанний ритм. Традиційно такі видовища влаштовують з нагоди важливих свят. Цього разу приурочили до річниці заснування Ханоя.

Місту виповнилося тисяча десять років. Святкування дозволили, бо в країні вже місяць не фіксують нових випадків коронавірусної хвороби.

Дан Ван Чон, танцівник: