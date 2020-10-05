Європейський Союз веде активні переговори з багатьма компаніями щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, в Євросоюзі прагнуть робити щеплення всім, хто перебуває в зоні ризику, якомога швидше, щоб не допустити нових спалахів COVID-19. Також очільниця Єврокомісії зазначила, що саме вакцина може допомогти в боротьбі з пандемією.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії: