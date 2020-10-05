Пандемія коронавірусу: у Євросоюзі вакцинуватимуть всі групи ризику [ Редактировать ]
Європейський Союз веде активні переговори з багатьма компаніями щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, в Євросоюзі прагнуть робити щеплення всім, хто перебуває в зоні ризику, якомога швидше, щоб не допустити нових спалахів COVID-19. Також очільниця Єврокомісії зазначила, що саме вакцина може допомогти в боротьбі з пандемією.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:
Епідситуація викликає занепокоєння. Ми маємо бути дуже обачними, щоби не повернутися до жахливої статистики захворювань. Розробка вакцин є ключем для довгострокового розв'язання проблеми пандемії. Єврокомісія вже уклала дві угоди про закупівлю препаратів. І ми провадимо перемовини зі ще п'ятьма компаніями.
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