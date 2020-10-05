Євросоюз поки що не запроваджуватиме санкції щодо Олександра Лукашенка. Попри те, що його легітимність як президента - ЄС не визнає. Утім, до чорного списку потрапили 40 білоруських чиновників. Як це коментують у Брюсселі - дивіться далі.

Олександру Лукашенку вдалося уникнути чорного списку Брюсселя. Хоча ЄС не визнає його президентом Білорусі й наполягає на повторних виборах. Утім, не поспішає сваритися із тим, кого в Європі називають останнім диктатором.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради:

Щодо Лукашенка, то він не увійшов до нинішнього переліку. Хоча звісно, ми слідкуватимемо за розвитком ситуації. Але ви знаєте, що ми воліємо підтримувати діалог з Білоруссю. Ми повторюємо, що білоруський народ має право визначати своє майбутнє.

У Брюсселі виправдовуються, мовляв, це тактичний хід. Для початку ввели санкції проти 40 білоруських чиновників. Це має схилити Лукашенка до переговорів та виконання вимог ЄС. Але якщо розгони мирних демонстрацій та масові арешти триватимуть - вдадуться до жорсткіших заходів. Тоді і Олександр Лукашенко, і його найближчі соратники поповнять чорний список.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Ми вже можемо сказати, що санкції проти Білорусі будуть ефективними. Це означає, що ЄС рішуче діє проти тих, хто противиться демократичному рухові і це дуже важливий сигнал.

Наразі Лукашенко відповів на цей сигнал дзеркальними санкціями проти ЄС. Отже, не такою вже й ефективною виявилася тактика Брюсселя. Тим не менше, 40 особам із чорного списку заборонений в'їзд до Євросоюзу та заморожені усі їхні активи. Серед тих, хто потрапив під санкції - керівники МВС, ЦВК та ОМОНу, а також командувач внутрішніми військами.

Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії:

Ми одноголосно погодили санкції проти керівництва Білорусі. Це демонструє, що коли ми об'єднуємо наші зусилля, то маємо велику здатність впливати на події у світі.

Для білоруських чиновників санкції ЄС - не дивина. Самого Лукашенка викреслили із чорного списку лише 4 роки тому. Начебто за покращення демократії в країні. А от Сполучені Штати жорсткіші по відношенню до Білорусі. Лукашенко зі старшим сином та радником нев'їзний до США вже 14 років. А тепер до нього приєдналися ще 8 поплічників.