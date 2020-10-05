НБУ повысил курс доллара до максимума за два года [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установлен на таком уровне: 28,4009 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн). При этом курс доллара на 5 октября составляет 28,3408 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 2 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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