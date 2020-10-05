"Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее представители в крупных ОТГ региона - лидеры электоральных симпатий на Донетчине. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного аналитическим центром "Социомодус".

Согласно данным исследования, большинство жителей области - 59,8% - готовы проголосовать на предстоящих местных выборах за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее представителей в основных объединенных территориальных громад области. У "Слуги народа" - 7,6% поддержки. Остальные партии не преодолевают 5% барьер.

В Константиновке, среди опрошенных, самый высокий результат у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Азарова – 53,1% голосов, в Святогорске – у Владимира Бандуры -48,2%, в Мирнограде – у Ларисы Ревва - 44,7%, в Лимане – у Андрея Перебейноса –42,4%. В Славянске Павел Придворов имеет 40,1% поддержки, в Покровске - Дмитрий Артемов - 30,7%. За Валерия Слесарева в Бахмуте готовы отдать голоса 40,9%, за Владимира Клименко в Мариуполе - 35,7%.

В опросе аналитического центра "Социомодус", проведенного с 30 сентября по 4 октября на территории Донецкой области, приняли участие лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право голоса. Социсследование проводилось методом личного интервью. Опрошено 4800 респондентов, статистическая погрешность не превышает 1,5%.