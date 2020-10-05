Медичний скандал в Америці. Дональд Трамп, якого шпиталізували із коронавірусом, раптом залишив палату, щоб привітати своїх прихильників. Чому це обурило і пресу, і лікарів? І який насправді стан здоров'я президента? Дмитро Анопченко про все це докладно.

Прихильники Трампа, що чергують біля військового шпиталю неподалік від столиці, радісно кричать, сподіваючись, що він їх почує.

Хай Господь береже нашого Президента. Я готовий за нього померти! Так, готовий померти за цього чоловіка!

Трамп, а він у медичній масці, як і решта пасажирів автівки, їде по колу, вітає людей, не відчиняючи вікна. Натовп - скандує. І згодом машина знову повернеться до військового шпиталю, де президент проходить лікування.

За станом здоров'я Трампа Америка слідкує і завдяки чуткам (а їх надзвичайно багато) і завдяки обмеженій інформації, яку надають самі лікарі. Поки вони кажуть - “симптоми помірні” і не виключають, що за кілька днів пацієнт зможе повернутися до Білого дому.

Щодня до преси виходить вся бригада медиків, що лікує Трампа і, щосили, буквально випромінює оптимізм.

Шон Конлі, лікар Білого дому:

Факти засвідчують, що він почувається дуже добре. Пацієнт контактний, лікування продовжується вдало, і ми плануємо його виписати, тобто плануємо повернення до Білого дому.

Але медіа переконані, що правду приховують. Мовляв, Трамп знав, що хворий на COVID-19, але й далі спілкувався з виборцями й давав інтерв'ю. Щоб довести, що з ним нічого страшного немає, президент постійно знімає відео просто зі своєї палати у шпиталі. І там він не в піжамі прикутий до ліжка, а в костюмі сидить за столом і начебто працює.

Ми обоє у порядку. І я, і Меланія, яка із цим теж справляється добре.

Трампу важливо переконати Америку: списувати його зарано, він ось-ось повернеться до активної кампанії. Тому свідомо пішов на порушення режиму.

Що цікаво, в самому Білому домі після шпиталізації Трампа нічого особливо не змінилося. Так, медичні маски все також є обов'язковими, але навіть не повернули температурний скринінг на вході, який запровадили навесні й згодом скасували.

Причина та сама: намагаються не посилювати паніку. І співробітники адміністрації та навіть офіцери Secret service - Служби охорони президента - на умовах анонімності скаржаться пресі: налякані та розгублені. Адже ризик підхопити вірус збільшився в рази, але з політичних міркувань тут працюють так само як і раніше, “гайки не закручують” і режим не змінили.

І саме зараз - момент істини. Якщо коронавірус покладе президента у ліжко то фактично і з перегонів виб'є, різко збільшивши шанси Байдена. Але якщо після ін'єкцій експериментального препарату здоров'я президента різко покращиться і він зможе повернутися до агітації то шанси залишитись на другий термін, так само зберігаються, і хороші.