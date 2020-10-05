Coca-Cola выпустит алкоголь [ Редактировать ]
В 2021 году Coca-Cola выпустит свой первый алкогольный напиток, передает NY Post.
Алкогольная новинка станет результатом сотрудничества Coca-Cola и пивного гиганта Molson Coors Beverage. Сначала напиток будет продаваться в США, чуть позже - выйдет за пределы рынка Латинской Америки и Японии.
Ожидается, что алкогольный напиток появится на рынке во второй половине 2021 года. Это будет низкокалорийный алкогольный зельтер (изготавливается путем брожения и достигает до 6% прочности - ред.).
Напиток выпустят под брендом Topo Chico, который Coca-Cola купила еще в 2017 году.
"Topo Chico будет конкурировать с популярным напитком White Claw, а также с другими крепкими зельтерамы, в том числе Anheuser Busch Inbev", - говорится в статье.
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