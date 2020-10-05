Тури, поїздки та боротьба: партії проводять активну передвиборчу кампанію [ Редактировать ]
Тури, поїздки та боротьба. Передвиборча кампанія в Україні - у розпалі. Деякі партії - представляють своїх кандидатів, деякі - скаржаться поліції на конкурентів. Сьогоднішній політичний огляд - далі.
На Полтавщині сьогодні побував співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. У містах Горішні Плавні та Кременчуці він представив команди, з якими політсили йдуть на місцеві вибори. А ще - поспілкувався з людьми. У Кременчуці городяни скаржилися на те, що в промисловому місті нема роботи.
Наталія Полужацька, жителька Кременчука:
Не подобається сьогоднішня ситуація у звязку із роботою підприємств. Тому що вони, на привеликий жаль, чомусь закриваються.
Тож пріоритет - відновити промисловість і повернути людям робочі місця.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Наши кандидаты в депутаты, они местные предприниматели и они ввосстановили хлебзавод здесь, который готов был к порезке на металолом и за два года превратили его в современное предприятие, где работиает 150 человек и выпускается хорошая продукция. И это не то что кто-то, что-то обещает, это вот люди, наши кандидати уже сделали. Они сделали это уже в городе и этот завод работает на благо города, всей области да и собственно всей Украины, потому что это продукцию покупают все и нужна всем.
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У Черкасах невідомі порізали борди "Європейської Солідарності", на яких зображений колишній політв'язень, а зараз кандидат від цієї політичної сили до Черкаської облради - Роман Сущенко. Це вже п'ятий подібний випадок, коли невідомі знищують агітаційні щити "Євросолідарності" - заявляють у партії. Представники політсили підозрюють політичних конкурентів і вимагають від Нацполіції знайти хуліганів і їхніх кураторів.
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Вибори за гречку. Поліція викрила схему підкупу в Кремінній на Луганщині на користь одного з кандидатів на посаду міського голови. У місцевій крамниці знайшли продуктові набори разом зі списками виборців. З'ясувалося, що дехто вже встиг отримати пакунки. Їхні особи встановили. Кримінальну справу розслідують за статтею "Підкуп виборця", вона передбачає від п'яти до семи років позбавлення волі.
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