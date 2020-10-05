У Нагірному Карабасі - запеклі бої, на дипломатичному фронті - війна взаємних звинувачень. Єреван закидає Азербайджану застосування забороненої зброї.

Натомість у Баку кажуть: противник обстрілює мирні міста далеко за межами спірної території. Найсвіжішу інформацію з охопленого війною регіону зібрала Ольга Жидецька.

Азербайджанські війська звітують про дедалі нові зайняті селища та міста Нагірного Карабаху. Бої тривають одразу в кількох напрямках. У понеділок зранку відновилися потужні ракетні обстріли Степанакерта. У невизнаній республіці заявляють: азербайджанська армія використовує заборонені касетні набої.

Натомість офіційне Баку заперечує: мовляв, ведуть бойові дії згідно з міжнародними правилами.

Ілгар Агаєв, військовий аташе при посольстві Азербайджану в Україні:

Хочу подчеркнуть, что Азербайжанские вооруженные силы проводят боевые операции с соблюдением требования Женевских конвенций. И вы не увидите никаких случаев, ни фотографий разрушения мирных гражданских объектов на територии Армении.

Натомість Баку звинувачує Єреван у обстрілі мирних азербайджанських поселень. Там заявляють: ракетних ударів завдано по великих містах, розташованих далеко від лінії зіткнення. У Вірменії своєю чергою це називають брехнею.

Шушан Степанян, речниця міністерства оборони Вірменії:

Офіційні кола Азербайджану вкотре поширюють неправдиві заяви, що з території Вірменії взято під приціл той чи інший населений пункт Азербайджану. Мета таких інформаційних вкидів - приховати власні прагнення.

Прихилити міжнародну спільноту, зокрема НАТО, на бік Азербайджану намагається Туреччина. Однак у альянсі обмежуються стриманими закликами до припинення вогню з обох сторін.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Надзвичайно важливо, щоб ми передали дуже чіткий сигнал усім сторонам конфлікту - негайно припинити бойові дії. Маємо підтримати всі зусилля щодо пошуку мирного рішення шляхом переговорів.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Обидві країни - партнерки НАТО. Тому природно, що Північноатлантичний альянс закликає до сбалансованого припинення вогню і мирного рішення. Але всі, і зокрема НАТО, мають звернутися з пропозицією вирішити цю проблему відповідно до міжнародних законів, резолюцій НАТО і територіальної цілісності Азербайджану, щоби Вірменія негайно звільнила регіон.

Баку висуває єдину вимогу щодо припинення вогню: виведення вірменських військ із Нагірного Карабаху. Тим часом невизнана республіка Арцах підраховує втрати. За офіційними даними, від початку бойових дій там загинуло 223 військовики. Єреван і Баку власних втрат не називають, натомість приписують сотні жертв стороні противника.