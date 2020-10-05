Великий європейський потоп. Шторм "Алекс" буквально змив кілька регіонів у Франції та Італії. Щонайменше двоє загиблих і двадцять п'ять зниклих безвісти. Сотні будинків зруйновані. А цілі села відрізані від світу. Усі подробиці - у матеріалі Тетяни Логунової.

Розмиті дороги, зруйновані будинки й мости. Такий вигляд має південний схід Франції, де пронісся шторм "Алекс". Тримісячна норма дощу там випала за добу. Зливи спровокували повені і селеві потоки.

Сандра, постраждала від повені:

Оця торбинка - це все, що в мене залишилося. Одяг, який на мені зараз, не мій. У мене немає будинку, немає машини. Нічого нема, як і у половини жителів нашого села.

Жителів найбільш постраждалих районів ось так, гелікоптерами евакуйовують до Ніцци. Для тих, хто залишився в зоні лиха, збирають гуманітарну допомогу. Продукти, одяг, теплі ковдри.

Мішель Турко, керівник логістичного департаменту регіону Прованс-Альпи-Лазуровий берег:

Частину закупила влада, частину - пожертвували торговельні мережі й громадяни. Просимо приносити тільки нові, запаковані речі. Бо у Франції лютує епідемія коронавірусу, тож маємо бути обачними.

Рятувальники шукають зниклих безвісти. Наразі нічого невідомо про долю дев'яти людей. Серед них - двоє пожежників, машину яких просто змило повінню.

Затоплений регіон відвідав прем'єр-міністр Франції. Пообіцяв гроші на відбудову. Конкретних сум Жан Кастекс не назвав. Спершу експерти мають оцінити збитки від стихії.

Заливає і північ Італії. Там теж рекордні дощі та повені. Найбільше - П'ємонт і Лігурія. Місцеві жителі у розпачі.

Елізабетта, власниця магазину одягу:

У цих шафах зберігався одяг на продаж. Тепер він знищений. Думаю, більшість магазинів у нашому місті після цієї повені вже не відкриються.

Давіде, працівник магазину:

Це справжнє лихо. Центр міста повністю затоплений. Я бачив повені, але вони не йдуть у жодне порівняння з цією. Лише старші люди згадують, що наче щось подібне було 60 років тому.

Влада П'ємонту та Лігурії вже звернулася до італійського уряду. Просять запровадити в їхніх регіонах надзвичайний стан.