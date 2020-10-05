У Київській області впав мотодельтаплан [ Редактировать ]
У Київській області впав мотодельтаплан. Двоє людей загинули. Це сталося сьогодні ввечері, буквально дві години тому. В селі Перемога, Баришівського району.
Зараз рятувальники обстежують територію, де сталася аварія. В чому причина? І які причини катастрофи - поки невідомо.
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