У Київській області впав мотодельтаплан. Двоє людей загинули. Це сталося сьогодні ввечері, буквально дві години тому. В селі Перемога, Баришівського району.

Зараз рятувальники обстежують територію, де сталася аварія. В чому причина? І які причини катастрофи - поки невідомо.