Суцільне бездоріжжя: на Черкащині люди готові ремонтувати шлях власним коштом [ Редактировать ]
Дороги немає, є напрямок руху. Частина траси, яка з'єднує Черкаську та Кіровоградську області перетворилася на непроїзну. Її навіть не можуть підкорити водії на тракторі, а в легковиків жодних шансів. Місцеві люди навіть готові власним коштом ремонтувати шлях.
А що ж говорять ті, хто має привести дорогу до пуття? Станіслав Кухарчук з'ясовував.
То яма, то канава цю пекельну дорогу навіть трактором проїхати складно.
І такий вигляд має ділянка траси, що сполучає дві області. Володимир їздить нею щотижня.
Володимир, водій:
Ну от так от доводиться їздити, немає виходу, об'їздів немає.
- Ну я бачив по полю люди їздять? - Ну по полю їздять, але після дощу не проїдеш.
Суцільне бездоріжжя тягнеться через три села і до самої Кіровоградської області. Місцеві жителі в розпачі, адже цими ямами та вибоїнами вони майже відрізані від райцентру Шпола. Перше запитання до нашої знімальної групи приголомшує.
- А як вас сюди …як ви сюди попали ?- Ну доїхали …доїхали.
Водії намагаються цю дорогу оминати, а це багатокілометровий гак через Шполу. Місцеві жителі кажуть, не здивуються, якщо рейсові автобуси взагалі відмовляться сюди їздити.
Людмила Козакова, жителька хутора Митниця:
Оце взимку тут у нас всі фури стоять, ночують.
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Раніше ями на трасі сполученням Шпола - Новомиргород водії об'їжджали узбіччям, але зараз це зробити неможливо. Через відсутність зливової системи дощі повимивали тут ось такі вирви.
Місцями дощі розмили навіть основу аварійної дороги. Та шляховики, кажуть в сільській раді Межигірки, на це не реагують. Уже добрих двадцять років на трасі не проводили навіть ямкового ремонту. Обіцяють полагодити шлях цього року.
Анатолій Набережній, заступник голови Лип'янської територіальної громади:
Ну оце одне, я ж говорив, що нам пообіцяли, що зроблять ямковий ремонт шляхом підсипки, ну ви ж розумієте, це коли б ямковий ремонт асфальтом, а підсипка, мені здається, що вона мало що дасть.
Траса перебуває на балансі Черкаської обласної служби автомобільних доріг. Там нарікають на постійний брак фінансування. Зараз у шляховиків пріоритетні дороги національного значення. А ремонт територіальних шляхів за залишковим принципом.
Юрій Дубрава, прессекретар САД у Черкаській області:
Буде проведене експлуатаційне утримання цієї дороги, тобто, її буде зроблено проїзною, але за умови виділення додаткового фінансування загалом на Черкаську область в межах 100 мільйонів гривень і частина цих коштів піде на ремонт цієї дороги.
Коли виділять необхідне фінансування, у службі автомобільних доріг не знають. Селяни ж побоюються, що зиму їхня аварійна дорога не переживе.
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