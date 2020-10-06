Великий європейський потоп. Шторм "Алекс" буквально змив кілька регіонів у Франції та Італії. Щонайменше двоє загиблих і двадцять п'ять зниклих безвісти. Сотні будинків зруйновані. А цілі села відрізані від світу. Усі подробиці у матеріалі Тетяни Логунової.

Розмиті дороги, зруйновані будинки й мости. Такий вигляд має південний схід Франції, де пронісся шторм "Алекс". Тримісячна норма дощу там випала за добу. Зливи спровокували повені і селеві потоки.

Сандра, постраждала від повені:

Оця торбинка це все, що в мене залишилося. Одяг, який на мені зараз, не мій. У мене немає будинку, немає машини. Нічого нема, як і у половини жителів нашого села.

Жителів найбільш постраждалих районів гелікоптерами евакуйовують до Ніцци. Для тих, хто залишився в зоні лиха, збирають гуманітарну допомогу. Продукти, одяг, теплі ковдри.

Мішель Турко, керівник логістичного департаменту регіону Прованс-Альпи-Лазуровий берег:

Частину закупила влада, частину пожертвували торговельні мережі й громадяни. Просимо приносити тільки нові, запаковані речі. Бо у Франції лютує епідемія коронавірусу, тож маємо бути обачними.

Рятувальники шукають зниклих безвісти. Наразі нічого невідомо про долю дев'яти людей. Серед них двоє пожежників, машину яких просто змило повінню.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Затоплений регіон відвідав прем'єр-міністр Франції. Пообіцяв гроші на відбудову. Конкретних сум Жан Кастекс не назвав. Спершу експерти мають оцінити збитки від стихії.

Заливає і північ Італії. Там теж рекордні дощі та повені. Найбільше - П'ємонт і Лігурія. Місцеві жителі у розпачі.

Елізабетта, власниця магазину одягу:

У цих шафах зберігався одяг на продаж. Тепер він знищений. Думаю, більшість магазинів у нашому місті після цієї повені вже не відкриються.

Давіде, працівник магазину:

Це справжнє лихо. Центр міста повністю затоплений. Я бачив повені, але вони не йдуть у жодне порівняння з цією. Лише старші люди згадують, що наче щось подібне було 60 років тому.

Влада П'ємонту та Лігурії вже звернулася до італійського уряду. Просять запровадити в їхніх регіонах надзвичайний стан.