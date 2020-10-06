Центральна виборча комісія Киргизстану не визнала підсумків парламентських виборів. Минулої ночі в киргизькій столиці спалахнули масові протести. Через це мер Бішкека подав у відставку. Мітингарі вдерлися у Будинок уряду й підпалили його. Також у країні відключили банкомати через загрозу мародерства. Люди невдоволені. Більше про останні події - розкаже Володимир Кулаков.

Захоплення та підпал будівлі парламенту - це підсумок нічних протестів у Киргизстані. На місце прибули пожежники гасили полум'я у, як його ще називають, бішкекському Білому домі. Там міститься й адміністрація президента країни.

А ось так мітингували сьогодні вночі. Тисячі невдоволених результатами парламентських виборів вийшли на вулиці. До місця протестів стягнули силовиків. Спалахнули сутички. Сотні зазнали поранень, одна людина загинула. Утім, стримати натиск протестувальників не вдалося. Люди змогли звільнили з СІЗО попереднього президента Киргизстану - Алмазбека Атамбаєва.

Урмат Янабаєв, опозиціонер:

Наши провластные партии наплевали на закон. Были многочисленные нарушения. Их было так много что выборы можно назвать нелегитимными. Мы подозревали, что нарушения будут, но не подозревали, что их будет так много, что они повлияют на результат выборов.

Результатів голосування не визнала і киргизька ЦВК. Призначити дату нових виборів у Центрвиборчкомі мають упродовж двох тижнів. А от опозиціонери запропонувати чинному президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку. Сам Жеенбеков протести назвав "спробою захопити владу".

Сооронбай Жеенбеков, президент Киргизстану:

Напередодні дехто з політиків спробував незаконно повалити уряд. Вони використали вибори як привід для порушення громадського порядку. І використали людей для загострення ситуації.

Четвертого жовтня у Киргизстані відбулися вибори до парламенту. За попередніми даними, туди пройшли чотири партії. Три з них вважають наближеними до чинного президента. А от до опозиції лише одна політсила. Люди такий результат називають "незаконним". Та звинувачують владу у підкупі виборців і використанні адмінресурсу.