Світлана Тихановська у Берліні зустрілась із Ангелою Меркель [ Редактировать ]
У пошуках підтримки. Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська у Берліні. Які зустрічі заплановані в рамках візиту і що обговорюватимуть? Тетяна Логунова розкаже.
Білоруські пісні біля Бранденбурзьких воріт. У Берлін Світлана Тихановська приїхала в понеділок увечері. І одразу ж зустрілася зі своїми прихильниками - білорусами, які живуть у Німеччині.
Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:
Вы знаете, вот эта наша борьба, она объединила.
Політичні зустрічі заплановані на сьогодні й завтра. Тихановська матиме переговори з міністром закордонних справ Німеччини і депутатами Бундестагу. А у ці хвилини лідерка білоруської опозиції зустрічається з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Відбувається усе за зачиненими дверима.
Утім, напередодні Тихановська розповіла журналістам, що в розмові планує порушити питання посилення санкцій проти Білорусі. Йдеться про розширення чорного списку чиновників, яким Брюссель заборонив в'їзд до Євросоюзу і чиї активи заморозив. І до якого не потрапив Олександр Лукашенко.
Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:
Це перемога, але це маленька перемога. Переконана: список необхідно розширити і я на цьому наполягаю.
У Мінську візит Тихановської до Німеччини ніяк не коментують. Вочевидь, там обрали тактику не звертати уваги на міжнародну діяльність лідерки білоруської опозиції. Тим часом у країні не вщухають протести. Наймасштабніші акції відбуваються у вихідні. Минулої неділі на вулиці Мінська вийшли десятки тисяч людей.
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