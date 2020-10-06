Коронавірус в Україні за добу забрав життя 90 людей [ Редактировать ]
Статистика поширення COVID-19 в Україні залишається невтішною. За минулу добу підтверджені чотири тисячі 348 нових діагнозів. 90 пацієнтів померли від ускладнень.
Найбільше заражень на Львівщині, Харківщині, Одещині та у Києві. Від початку спалаху пандемії інфікувалися більш як 234 тисячі українців.
У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки, а місцеву владу не влаштовувати масових заходів.
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