Дональду Трампу приготують "карантинний кабінет" у Білому домі [ Редактировать ]
Дональда Трампа виписали з лікарні. Президент США, після триденного лікування від коронавірусу, повернувся до Білого дому. Закликав не боятися хвороби і заявив, що почувається добре.
Нагадаю, другого жовтня Дональд Трамп разом із дружиною отримали позитивні тести на COVID-19. Увечері очільника держави шпиталювали. Наразі в резиденції підготували ізольоване приміщення для роботи у карантинних умовах.
Дональд Трамп, президент США:
Я повернувся з лікарні. Почуваюся добре навіть краще, ніж 20 років тому. За час мого лікування я багато чого довідався про коронавірус. Однак пам'ятайте - головне не дайте йому опанувати вами. Не бійтеся його і ви переможете. В нас якісне медичне обладнання, ефективні ліки та професійні лікарі.
по теме
Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус - СМИ
Президент США Дональд Трамп еще до появления в эфире телеканала Fox News знал о положительном тесте
Дональда Трампа разом з дружиною ушпиталили до військового госпіталю
Хворого на COVID-19 американського президента Дональда Трампа разом з дружиною Меланією ушпиталили до військового госпіталю
Трампа госпитализировали
Врачи настаивали на госпитализации, чтобы Трамп в случае необходимости получил немедленную помощь
Дональд Трамп пообіцяв американцям вакцину та перемогу на коронавірусом
Президент Сполучених Штатів підкреслив, що понад 100 мільйонів доз сироватки проти коронавірусу можуть бути поширені у країні до кінця року, на місяць раніше, ніж прогнозував вищий урядовий чиновник у галузі охорони здоров'я Роберт Редфілд
Коронавірус в Україні за добу забрав життя 90 людей
У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки, а місцеву владу не влаштовувати масових заходів