Дональда Трампа виписали з лікарні. Президент США, після триденного лікування від коронавірусу, повернувся до Білого дому. Закликав не боятися хвороби і заявив, що почувається добре.

Нагадаю, другого жовтня Дональд Трамп разом із дружиною отримали позитивні тести на COVID-19. Увечері очільника держави шпиталювали. Наразі в резиденції підготували ізольоване приміщення для роботи у карантинних умовах.

Дональд Трамп, президент США: