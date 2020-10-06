Війна у Нагірному Карабахі: Вірменія заявила про обстріл Степанакерту [ Редактировать ]
Азербайджан розпочав масштабний наступ на півдні Нагірного Карабаху. Про це повідомили в Міноборони Вірменії. Заявили, супротивник застосовує танки й артилерію. А також обстрілює столицю невизнаної республіки Степанакерт.
В Азербайджані кажуть, що по житлових районах не цілять. Натомість заявили - зайняли стратегічні висоти в Нагірному Карабаху й відбили у вірмен ще три села.
В Єревані заперечують - мовляв, позицій не здавали. Ескалація на південному Кавказі триває уже більше тижня. За цей час загинули щонайменше двісті п'ятдесят мирних жителів з обох сторін.
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