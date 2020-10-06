Дональд Трамп вразив американців раптовим "зціленням" від коронавірусу [ Редактировать ]
Раптове "зцілення". Дональд Трамп покинув військовий шпиталь, де його лікували від коронавірусу, і повернувся в Білий дім. Як президентові вдалося так швидко одужати? І чому лікарі прогнозують нове загострення? Розкаже Дмитро Анопченко.
Це відео Дональд Трамп особисто розмістив у себе в соцмережах. Під бравурну музику "нарізані" кадри його урочистого повернення зі шпиталю, де президент пробув менше ніж три доби. Трамп вітає екіпаж гелікоптера, що привіз його додому, і показово знімає медичну маску.
Після цього ЗМІ просто вибухнули гучними заголовками. Як це - одужати за три дні? Чи є президент носієм вірусу? Чи може заразити інших? І головне: чи справді хвороба відступила?
Хмизу у вогонь підкинув головний інфекціоніст Америки, знаменитий доктор Фаучі, який в ефірі CNN поскаржився, що його до лікування глави держави не допустили і спрогнозував, що стан здоров'я Трампа може ще різко погіршитися.
Ентоні Фаучі, директор Національного інституту інфекційних захворювань:
Проблема в тому, що захворювання на ранній стадії. І не секрет, що клінічна картина пацієнтів мала випадки, коли у термін від п'яти до восьми днів симптоми поверталися.
Але для Трампа надзвичайно важливо показати: він уже здоровий, повний сил і готовий повернутися до виборчих перегонів. То ж його відеозвернення (а в кадрі політик знову без маски) оптимістичні й позитивні; закликає американців... не боятися коронавірусу.
Дональд Трамп, президент США:
Не давайте думкам про вірус домінувати, не бійтеся його. Ми переможемо, бо маємо найкраще медичне обладнання та найкращі ліки - і все щойно розроблене.
Найкращі ліки (щоправда з невідомими побічними ефектами) Трамп і справді отримав - йому робили ін'єкції експериментального препарату "Регенерон" - це "коктейль" із антитіл, які виробилися в людей, що перехворіли і одужали. Але препарат поки що на стадії перевірки на добровольцях; і тестування на президенті країни у медичній практиці прецедентів не мало.
Поки що Трамп працюватиме не в Овальнім кабінеті. Для роботи в Білому домі організували окреме ізольоване приміщення на третьому поверсі будівлі. А у підвалі облаштували кімнату для процедур і медичних оглядів. Але президент уже зараз заявляє: от-от повернеться до агітації та передвиборчих турів і навіть не думає скасувати другий тур теледебатів із Байденом, призначених на 15 жовтня.
Хоча захворів він першого числа - і по ідеї карантин мав бути щонайменше два тижні, та й те зазвичай рахують їх з моменту цілковитого одужання. Тож із часом про це зцілення точно писатимуть у книжках, або медичних довідниках - як "випадок надшвидкого зцілення", або в підручниках з політології, як приклад "передвиборчого одужання".
А комічності ситуації додає те, що у сувенірній крамниці Білого дому відсьогодні почали приймати замовлення на придбання монети... на честь "особистої перемоги Трампа" над коронавірусом.
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