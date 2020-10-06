Синоптики попереджають і про нові грози із вітрами вже цієї ночі

А доки схід горить, захід заливає. Цієї ночі Івано-Франківськом пронісся буревій. І такий потужний, що буквально за півгодини випала півмісячна норма дощів. Будинки із зірваними дахами та десятки повалених дерев роботи рятувальникам іще на кілька днів, а збитки - лише підраховують. Про стихійну ніч - Жанна Дутчак

Негода обрушилася на Івано-Франківськ близько восьмої вечора. Злива вмить переросла у справжній буревій.

Три машини приліпило. Жестяк. Воно так не сильно. Да це просто капец.

Вулиці затопило. Найбільше у центрі. Дренажні системи просто не справлялися із бурхливими потоками води.

В одному з будинків по вулиці Галицькій вода прорвалася через покрівлю і затопила із дев'ятого по перший поверхи. В іншій багатоповерхівці зірвало зливну трубу. Та тріснула на межі восьмого поверху і весь потік із даху ринув просто у під'їзд.

Вода тече, і ніхто нічого не робить. Абсолютно. Квартплата дорога, послуги дорогі, а ми тако завжди топимося.

Марія Атаманюк, жителька будинку на вулиці Симоненка:

Ми не вспівали збирати воду. Вода йшла крізь двері. Проходила до кімнати. Так і в сусідів, так і в мене. Всьо текло зверху. З восьмого поверху.

Стихія вирувала лише пів години. Але лиха встигла наробити чимало. Підтоплені будинки, зірвані дахи, повалені дерева, обірвані лінії електропередач. Без світла залишилось десятки вулиць.

Від самого ранку комунальники відновлюють вуличне освітлення.

Юрій Соколовський, майстер КП "Івано-Франківськ міськсвітло":

Десь порядку 80 аварій. По нашій бригаді 21 аварія. Плюс обриви дротів.

П'ять будинків залишилися без даху. Рятувальники прибрали з півсотні повалених дерев.

Ігор Влізло, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради:

У нас завдання номер один зачистити ті місця де їде транспорт і люди ходять.

Комунальники пояснюють у центральній частині міста побутова і дощова каналізація - зливаються в одне. Місто постійно розростається, і стара мережа просто не може впоратися із таким потоком води.

Михайло Смушак, керівник житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради:

Вчора додалися і так само був сильний буревій і відповідно все листя з дерев зривало все змивалося в дощову каналізацію решітки забивалися.

Через негоду в області без електрики сім районів. Синоптики попереджають і про нові грози із вітрами вже цієї ночі.