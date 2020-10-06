У Москві відбувся міжпарламентський діалог в ім'я миру за участю Віктора Медведчука [ Редактировать ]
У Москві вдруге за пів року відбувся міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція. Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з головою Держдуми В'ячеславом Володіним.
Говорили про те, як вивести з глухого кута Мінські переговори в тристоронній контактній групі.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы в ходе обсуждения сегодня с Вячеславом Викторовичем обсудили вопрос того, как активизировать, именно в вопросах парламентского измерения Нормандского формата, переговоры между депутатами, несмотря на ситуацию с коронавирусом для того, чтобы дать основания, в том числе, и продолжить Минские переговоры в ТКГ и помочь главам государствам, которые входят в ТКГ, через позицию парламентариев сдвинуть с места тупик, который на сегодняшний день имеется в вопросах мирного урегулирования на Донбассе.
В'ячеслав Володін, голова Держдуми РФ:
Считаем, что возможности неисчерпанные этого диалога и в рамках Нормандского формата, именно в парламентском измерении, мы могли бы многие вопросы обсуждать, объединяя силы. Потому что все парламенты строятся на монопартийной основе. Есть те, кто хочет, чтобы как можно быстрее пришел мир на Украину. Мой коллега представляет как раз такую политическую силу в украинском парламенте. И в Германии, и во Франции неоднократно говорили, что они заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине.
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