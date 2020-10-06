У Москві вдруге за пів року відбувся міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція. Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з головою Держдуми В'ячеславом Володіним.

Говорили про те, як вивести з глухого кута Мінські переговори в тристоронній контактній групі.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы в ходе обсуждения сегодня с Вячеславом Викторовичем обсудили вопрос того, как активизировать, именно в вопросах парламентского измерения Нормандского формата, переговоры между депутатами, несмотря на ситуацию с коронавирусом для того, чтобы дать основания, в том числе, и продолжить Минские переговоры в ТКГ и помочь главам государствам, которые входят в ТКГ, через позицию парламентариев сдвинуть с места тупик, который на сегодняшний день имеется в вопросах мирного урегулирования на Донбассе.

В'ячеслав Володін, голова Держдуми РФ: