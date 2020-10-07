В Україні понад 4300 інфікувань коронавірусом за добу. Від ускладнень померло 90 людей. У лідерах за кількістю нових хворих Харківська, Полтавська, Хмельницька та Одеська області.

Невтішна статистика і в столиці - три з половиною сотні заражених. І, за інформацією Мінохоронздоров'я, зараз в Україні ковідні відділення заповнені на 50%.