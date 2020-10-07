Українець намагався з Польщі незаконно завезти "кругленьку" суму [ Редактировать ]
Сто двадцять сім тисяч фунтів стерлінгів намагався незаконно завезти українець з-за кордону. Банкноти були розфасовані у пачки і загорнуті у фольгу. Чоловік їх не ховав, поскладав у звичайні паперові коробки і поставив між особистими речами.
Під час проходження контролю, водій помітно нервував, тож прикордонники КПП "Шегині" провели поглиблений огляд. Порушник запевняв, ці гроші не його, мовляв, попросили передати пакунок, а що у ньому він не знав. Прикордонники склали адмінпротокол, а митники вилучили валюту.
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